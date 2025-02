“Yo le escribí una carta a Tapia preguntándole por qué se olvidó del Mundial 1978", dijo Mario Alberto Kempes en una entrevista. Y se preguntó: “¿Por qué esa vergüenza?”

El Matador, goleador argentino en la primera Copa del Mundo que conquistó nuestro país, aclaró: “Tapia no se olvidó de Mario Kempes, se olvidó del Mundial 1978. Si no me equivoco, él tenía 10 u 11 años en esa época y habrá salido con el papá, la mamá, los tíos y los primos a festejar”.

“Me da pena porque la historia del fútbol argentino es muy linda a nivel equipos y Selección. Nosotros representamos la camiseta argentina y la bandera argentina. El presidente de la AFA se olvida de la piedra filosofal que pusimos con sacrificio”, dijo Kempes.

Y remató: "Yo le tengo mucho respeto a la AFA, no a quien dirige la AFA porque se está equivocando en las cosas que está haciendo. A mí no me gusta y creo que al futbolero tampoco. Estoy muy decepcionado”.