Manchester City presentó a Julián Álvarez ante una multitud de hinchas que se hicieron presentes frente al Etihad Stadium.

El delantero argentino estuvo junto a las otras incorporaciones del plantel como el goleador noruego Erling Haaland, que llega desde el Borussia Dortmund.

Además, durante el evento, también fue presentado el arquero Stefan Ortega Moreno.

“Estoy muy entusiasmado con llegar al Manchester City y voy a dar lo mejor para el equipo y el entrenador”, fueron las primeras palabras del exjugador de River, que tuvo que contar con un traductor.

Al final de su mensaje, llegó la ovación cuando se animó a lanzar su primera arenga en inglés: "Come on, City. Manchester is blue".