Julián Álvarez, héroe del Atlético: tres goles y una feroz crítica a Simeone en plena transmisión
El futbolista argentino fue la gran figura en el triunfo del Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano por 3 a 2. La gran actuación del delantero llegó tras la polémica por las sustituciones de Diego Simeone, quien venía sacándolo en partidos anteriores.
El Atlético de Madrid tuvo este miércoles en Julián Álvarez, un salvador con goles. El exRiver y campeón del mundo con la Selección Argentina marcó tres tantos y le dio el triunfo al equipo de Diego Simeone por 3 a 2 ante Rayo Vallecano.
El rendimiento del delantero cobra aún más relevancia por la polémica que se generó en los últimos días, y a partir de la queja de Julián Álvarez contra el DT Diego Simeone, quién lo venía reemplazándolo sistemáticamente.
Sin embargo, en este encuentro lo dejó en cancha y futbolista respondió de la mejor manera. Por este motivo, durante la transmisión, el relator del partido fue tajante al cuestionar al DT.
"Simeone hoy se salvó porque no sacó a Julián Álvarez. Simeone dice que Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo, entonces ¿para qué lo saca?", se quejó en plena transmisión.
- Los goles de Julián: