El Atlético de Madrid tuvo este miércoles en Julián Álvarez, un salvador con goles. El exRiver y campeón del mundo con la Selección Argentina marcó tres tantos y le dio el triunfo al equipo de Diego Simeone por 3 a 2 ante Rayo Vallecano.

El rendimiento del delantero cobra aún más relevancia por la polémica que se generó en los últimos días, y a partir de la queja de Julián Álvarez contra el DT Diego Simeone, quién lo venía reemplazándolo sistemáticamente.

Sin embargo, en este encuentro lo dejó en cancha y futbolista respondió de la mejor manera. Por este motivo, durante la transmisión, el relator del partido fue tajante al cuestionar al DT.

"Simeone hoy se salvó porque no sacó a Julián Álvarez. Simeone dice que Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo, entonces ¿para qué lo saca?", se quejó en plena transmisión.