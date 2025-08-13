Desde este sábado, Argentina formará parte de los 41 países que intervendrán en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior 2025, que tendrán lugar en Asunción, Paraguay. Bajo la denominación ASU 2025, la delegación albiceleste viajó en avión hacia tierras guaraníes con el objetivo de afrontar una competencia que reunirá a 338 deportistas nacionales.

En este encuentro deportivo, se entrelazarán metas, aspiraciones y logros, en un contexto que impulsa tanto el alto rendimiento como el crecimiento atlético y la proyección a nivel internacional.

Qué debés saber sobre la delegación Argentina en los Juegos Panamericanos 2025

El estreno de Argentina en la competencia será el sábado por la mañana. Desde las 8:00 hs, Elena Cerrudo (W1x) y la dupla integrada por Emilio Battilana y Máximo Pacheco (M2x) disputarán las series clasificatorias de Remo, mientras que, a las 8:30 hs, Mara Kucharski participará en la primera ronda de Skeet (Escopeta), dentro de la disciplina de Tiro.

El domingo, la actividad se ampliará con acción en 14 deportes, donde se prevé una nutrida presencia albiceleste.

Delegación y abanderados

El equipo argentino está compuesto por 338 atletas —172 hombres y 166 mujeres—, más 4 reservas y 138 oficiales, participando en las 28 disciplinas incluidas en el calendario oficial. Esta presencia garantiza representación nacional en todas las competencias, reafirmando su peso en el ámbito continental.

La delegación fue despedida antes de partir por Diógenes de Urquiza, Subsecretario de Deportes de la Nación y Director General del ENARD. En la Ceremonia de Apertura, que se realizará el 9 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco, los abanderados serán Juana Castellaro Morello, integrante de Las Leonas, y el nadador Ulises Saravia, ambos con participación olímpica en París 2024 y referentes destacados del deporte argentino.

Entre los primeros en viajar se encuentran deportistas y oficiales de disciplinas como:

Natación

Handball

Badminton

BMX Freestyle

Esgrima

Gimnasia

Judo

Ciclismo

Tiro con arco

Hockey

Tiro

Televisación

La cobertura del certamen podrá seguirse en tiempo real a través de Panam Sports Channel, que ofrecerá nueve señales simultáneas y más de 1.000 horas de transmisión. En territorio argentino, la difusión estará a cargo de DeporTV y TyC Sports, así como de su plataforma digital TyC Sports Play, asegurando un seguimiento completo de la competencia.

Sedes

Las pruebas se desarrollarán en ocho escenarios principales. El Parque Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes concentrarán la mayoría de las disciplinas, mientras que las sedes independientes incluirán la Costanera Sur, la Bahía de Asunción, el Rakiura Resort y el Asunción Golf Club. Asimismo, se sumarán dos subsedes: el Lago Manene, en Ypacaraí, y las Playas San José y Agua Vista, ubicadas en la ciudad de Encarnación.

Quiénes son los atletas argentinos que defienden la bandera

La delegación argentina estará compuesta por 342 deportistas (174 hombres y 168 mujeres) que competirán en las 28 disciplinas incluidas en el programa de los Juegos, que reúnen a más de 4000 atletas provenientes de 41 países. En esta edición se repartirán 216 plazas nominales para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Luego de que la actividad deportiva comenzara el sábado con las competencias de remo y tiro, este domingo la participación argentina se extenderá a varias disciplinas: natación, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, bádminton, tiro con arco, BMX freestyle, handball, judo, skateboarding, hockey, esgrima y vóleibol.