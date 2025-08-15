River se trajo un punto de Asunción tras empatar 0 a 0 Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. 

El Millonario volvió a lucir inofensivo e impreciso en el primer tiempo, y se vio a un Gallardo irritado. Su enojo se confirmó cuando realizó tres cambios en el entretiempo. Nacho Fernández, Sebastián Driussi -que volvió tras la lesión sufrida en el Mundial de Clubes- y Juanfer Quintero. 

Resumen del partido 

NO HUBO EMOCIONES ENTRE RIVER Y LIBERTAD POR LA IDA EN PARAGUAY | Libertad 0-0 River | RESUMEN

El colombiano se hizo eje del equipo, pateó varias veces al arco e hizo jugar al equipo, que mejoró notablemente. 

Y las gallina en las redes hicieron tendencia al 10: 

X de Mateo cespedes 🦁💙56%
X de Pato Canulli
X de Gonzalo Carol
X de Miguel A. Bertolotto
X de Medio River
X de franco
X de Stalin Narvaez
X de Politica en River
X de francxk
X de Facu Iribarren
X de SpiderCARP 🤟🏻🕷️
X de Facumillo