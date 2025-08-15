0 a 0 en Paraguay
Juanfer titular: el pedido de los hinchas de River a Gallardo tras el empate ante Libertad
El Millonario empató sin goles ante Libertad en Asunción en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo jugó un pésimo primer tiempo y, en el entretiempo, el Muñeco hizo tres cambios, entre ellos Juanfer, quien cambió el partido. Los hinchas se preguntan, a través de memes, hasta cuándo será suplente Quintero.
River se trajo un punto de Asunción tras empatar 0 a 0 Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El Millonario volvió a lucir inofensivo e impreciso en el primer tiempo, y se vio a un Gallardo irritado. Su enojo se confirmó cuando realizó tres cambios en el entretiempo. Nacho Fernández, Sebastián Driussi -que volvió tras la lesión sufrida en el Mundial de Clubes- y Juanfer Quintero.
Resumen del partido
El colombiano se hizo eje del equipo, pateó varias veces al arco e hizo jugar al equipo, que mejoró notablemente.
Y las gallina en las redes hicieron tendencia al 10: