River se trajo un punto de Asunción tras empatar 0 a 0 Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Millonario volvió a lucir inofensivo e impreciso en el primer tiempo, y se vio a un Gallardo irritado. Su enojo se confirmó cuando realizó tres cambios en el entretiempo. Nacho Fernández, Sebastián Driussi -que volvió tras la lesión sufrida en el Mundial de Clubes- y Juanfer Quintero.

Resumen del partido

El colombiano se hizo eje del equipo, pateó varias veces al arco e hizo jugar al equipo, que mejoró notablemente.

