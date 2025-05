Juanfer Quintero debió pedir disculpas por su ''arenga violenta'' antes del clásico de Cali

Juan Fernando Quintero salió a pedir disculpas públicas por sus palabras en el vestuario en la arenga previa al clásico de la ciudad de Cali que ganó su equipo, el América 2-0 sobre el Deportivo.

¿Qué había dicho Juanfer? Tal se aprecia en el video que acompaña esta nota, el ex Racing y River se dirige a sus compañeros así: “Cabeza fría con corazón caliente muchachos. Los clásicos no se juegan, se ganan... tenemos la oportunidad de pisarles la cabeza, no pueden tener más ganas que nosotros. A ellos les deben plata hace dos meses (de sueldo)”.

El pedido de disculpas en redes

El texto completo

“Buenas tardes a todos. A raíz del video viralizado antes del clásico, quiero decir algo: nuestra cultura, nuestro espíritu competitivo, nuestro léxico al interior del grupo es claro y contundente: Competir para ganar”.

"Aclaro también que no promuevo la violencia ni algo por el estilo, el fútbol no une, es un deporte competitivo y de estrategia"



“Si mis palabras fueron mal interpretadas, ofrezco mis disculpas, esa no era la intención; es la mentalidad con la que vivimos a diario, competir para ganar”

"#siempre dar lo mejor a mis compañeros e inculcar esto a todos (mayúscula). A los clubes y colegas del fútbol, siempre mi respeto por encima de todo.

Fútbol en paz,

Juan Fernando Quintero".

Los goles del partido

América líder

El equipo de Juanfer marcha como único puntero de la Liga. Este sábado, por la fecha 17 tiene una visita de riesgo a Barranquilla, donde enfrentará a Junior, uno de sus perseguidores.