"Tenemos un gran cuerpo técnico" marcó Jorge Brito ahuyentando cualquier rumor que involucre el fin de ciclo de Marcelo Gallardo.

Si bien el presidente millonario reconoció que el presente es muy flojo -seis derrotas en los últimos siete partidos-, lo atribuyó a una serie de factores, poniendo la alta rotación, los lesionados y la falta de un once estable, como los principales.

Pero no dejó de mostrar su confianza en que todavía River está peleando en la Copa Argentina y el torneo Clausura, donde pidió paciencia porque no descartó que pueda llevarse un título.

La entrevista completa

