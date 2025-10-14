Equipo desangelado
Jorge Brito le explicó a Mariano Closs cuáles son las causas de por qué River está atravesando una crisis futbolística
En ESPN, el presidente de River dio la cara en el peor momento del equipo en el año y dio una lista de razones que llevaron a que el desenlace no sea el esperado.
"Tenemos un gran cuerpo técnico" marcó Jorge Brito ahuyentando cualquier rumor que involucre el fin de ciclo de Marcelo Gallardo.
Si bien el presidente millonario reconoció que el presente es muy flojo -seis derrotas en los últimos siete partidos-, lo atribuyó a una serie de factores, poniendo la alta rotación, los lesionados y la falta de un once estable, como los principales.
Pero no dejó de mostrar su confianza en que todavía River está peleando en la Copa Argentina y el torneo Clausura, donde pidió paciencia porque no descartó que pueda llevarse un título.
La entrevista completa
El presidente del equipo de la banda roja respaldó a Marcelo Gallardo y se mostró optimista con el futuro.