Jen Pawol hará historia en el baseball al convertirse en la pionera en dirigir un encuentro de las Grandes Ligas. El debut se producirá el próximo fin de semana, en la serie que enfrentará a los Marlins de Miami contra los Bravos de Atlanta.

La estadounidense tendrá la responsabilidad de impartir justicia en las bases durante la doble jornada programada para el sábado en el Truist Park, estadio donde quedará escrito este trascendente hito.

Cuál es la historia de Jen Pawol, la primera umpire de baseball en 150 años

Jen Pawol, de 48 años y oriunda de Nueva Jersey, hizo su debut como umpire en los encuentros de pretemporada de 2024 y volvió a ser convocada en este 2025. Con su incorporación, ya son cinco las mujeres que comenzaron a dirigir en el arbitraje durante el presente año. “El baseball ha logrado un gran avance hacia la inclusión total”, señaló Dave Roberts, mánager de los Dodgers de Los Ángeles, quien agregó: “Estaré atento, es algo positivo para el deporte”.

La decisión de las Grandes Ligas llega casi tres décadas después de que Violet Palmer rompiera la barrera de género en la NBA al arbitrar su primer partido el 31 de octubre de 1997 en Vancouver contra Dallas. También ocurre diez años después del histórico debut de Sarah Thomas en la NFL, quien dirigió el duelo entre Kansas City y Houston el 13 de septiembre de 2015, y tres años tras el ingreso de Shannon Eastin como reemplazo en 2012 en un choque entre San Diego y San Luis.

Pawol asumirá su papel en el diamante a tres años de que Stéphanie Frappart se convirtiera en la primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa Mundial masculina de fútbol, cuando Alemania venció 4-2 a Costa Rica el 1 de diciembre de 2022.

Asimismo, Rebecca Welch escribió su propio capítulo el 23 de diciembre de 2023, al ser la primera en arbitrar en la Premier League durante la victoria del Burnley sobre Fulham. Sin embargo, la NHL aún no cuenta con presencia femenina en el arbitraje. “Si ella tiene el nivel suficiente como umpire, merece estar aquí”, aseguró Kevin Gausman, lanzador de Toronto.

En 2024, Pawol ya había hecho historia al convertirse en la primera mujer desde Ria Cortesio (2007) en dirigir partidos de pretemporada de Grandes Ligas. Cortesio pasó casi una década en las ligas menores, cinco de esos años en la Liga Sur Clase AA, pero su carrera terminó tras la temporada 2007 sin poder llegar a las mayores.

Más allá del arbitraje, Pawol también desarrolló una trayectoria deportiva como jugadora de sóftbol y fútbol en la secundaria West Milford, destacándose como receptora en sóftbol. Gracias a su desempeño obtuvo una beca para incorporarse a Hofstra, donde fue seleccionada tres veces para el equipo. Incluso integró la selección femenina de béisbol de Estados Unidos en 2001, con la que conquistó la primera Serie Mundial Femenina de la disciplina.

Mientras continuaba practicando deporte de forma ocasional, estudiaba certificación docente en el Elmira College. Posteriormente, fue invitada a la Academia de Entrenamiento de Umpires en Vero Beach, Florida, donde recibió una oferta para trabajar en la Liga de la Costa del Golfo en 2016.

Desde entonces, construyó una carrera en las Ligas Menores, llegando a dirigir el campeonato de Triple-A en 2023. Su paso del arte al baseball consolidó un camino atípico, pero que la llevó a convertirse en pionera dentro de las ligas profesionales masculinas.