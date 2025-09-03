El que es hincha, es hincha. Y por más que Claudio, el Chiqui, Tapia nos lo haga cada vez más difícil, el futbolero argentino sigue amando los partidos del campeonato local. Y Lionel Messi no es una excepción.

Iván Tapia, el número diez de Barracas Central, es hijo del Chiqui, mandamás del Guapo, además de presidente de la AFA. Con semejante contacto, accedió a pasar un rato con Leo Messi, tras un llamado sorpresivo de su papá.

Lo que más le llamó la atención del encuentro fue el conocimiento que tenía Lionel de lo que pasa en nuestras canchas, al punto de mencionarle que había visto River-Platense (delatando su simpatía por el equipo de la banda roja), y elogiando la garra de Riestra.