Insólito debate por Mastantuono: el Bernabéu coreó su nombre ''Franco'' y algunos lo relacionaron con el dictador de España

Franco Mastantuono debutó en Real Madrid y la soltura con la que jugó casi 25 minutos es tema de conversación e ilusión en la prensa española. Pero también abrió un debate insólito.

En el programa El Chiringuito destacaron "el debate político" que se inició porque el público en el estadio Santiago Bernabeu coreó su nombre, que es el mismo apellido del dictador que gobernó España durante 36 años y es sinónimo de Madrid.

“Franco, Franco”, bramó el estadio cuando el pibe piso el césped, como cuando se coreaba en público al dictador.

La larga noche de España



El mandato de Francisco Franco, régimen que comenzó en 1939 y terminó en 1975, cuando murió el dictador, estuvo signado por persecuciones políticas y fusilamientos de opositores.

Además, Franco utilizó al Merengue como propaganda de su régimen, además de la sospecha de que el club fue favorecido y obtuviera tantos títulos (6 copas de Europa).

La verdad histórica completa señala que el Real estuvo sin ganar títulos durante quince años hasta que obtuvo la Liga en la temporada 1953-54. Y que además, la gestión Franco ayudó a salvar de la quiebra a Barcelona en al menos dos ocasiones y ganó ocho ligas.

El debate en El Chiringuito se zanjó con la frase de su conductor: “No voy a renunciar a mi nombre porque haya habido alguien que hizo lo que hizo en España durante 40 años”.