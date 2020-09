A Mourinho siempre le gustó ser un diferente y esta vez no fue la excepción. Claro que su intervención en medio de una entrevista no fue con el tono de enojo que se le ha visto en otras ocasiones sino para remarcar que la figura del partido en que el Tottenham goleó 5 a 2 no fue el coreano Son -autor de cuatro tantos- sino Harry Kane quien anotó el restante pero le dio las asistencias al asiático para que completara el poker de goles.