El clásico del fútbol ecuatoriano quedó en manos de Barcelona -rival al que venció River por la Copa hace once días-, que le ganó 2 a 0 a Emelec. Pero no sería noticia aquí en nuestro país si no fuera por el BAR que se instaló al costado del campo de juego.

Se trata de una de las campañas publicitarias más llamativas en una cancha de fútbol y fue idea de la marca de cervezas Pilsener, que instaló un BAR al costado del campo, con el logo del VAR, claro.

Así, el Árbitro Asistente de Video (VAR, por sus siglas en inglés) fue reemplazado por un bar con barra, bartender, comida y bebidas, que disfrutó un gurpo selecto de hinchas.

Resumen y goles del clásico

Con la victoria, el equipo del extravagante Segundo Castillo continúa como líder del torneo PRO, con 28 puntos en 13 fechas.