Ezequiel Parnisari, defensor central de largo recorrido que hoy juega en Instituto de Córdoba es noticia porque su mujer reveló en redes que se escapó del hospital.

"Odio cuando no priorizas tu salud pero también amo tu pasión por lo que haces, se que vivis por y para el fútbol", comienza el relato de Pamela Andrada. Y sigue: "El jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te dicen que te tienen que operar de apéndice es de película. Si se escapó. Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación pero no… ‘Tengo que jugar la semifinal no me pueden operar’, yo no me equivoco cuando digo que estas loco".

Las bajas en Instituto llevaron a Parnisari a tomar la decisión de presentarse con su equipo para concentrar para el partido de ida de las semifinales del Reducido de Primera Nacional por un ascenso. La ‘Gloria’ visita este domingo 30 a Defensores de Belgrano.

"Si no volves al sanatorio te buscamos con la policía". "No quedó otra Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el Sanatorio te conocieron por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de Instituto" terminó su relato la mujer con emojis.

Desde el hospital las autoridades lo amenazaron con burscarlo con la policía, por lo que al ‘Vikingo’ no le quedó más remedio que volver y someterse a la operación. El viernes fue eso, así que ya reposa y cumple con el descanso.

Pernisari no podrá jugar el domingo y tampoco el partido de vuelta en Córdoba. Si Instituto llega a la final… qué hará.