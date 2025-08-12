El nombre de Lionel Messi se metió en la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires.

Se llama Leonardo Gorri y los medios locales señalan que será el noveno candidato de la lista para concejales de “Sentido Común Marplatense”, un partido vecinal de Mar del Plata.

Pero el lo aclaró ´los tantos en su Instagram No soy Messi, donde comparte un contenido genial.

La noticia

Segun La Nació, Infobae y algunos medios marplatenses, Gorri pidió usar su apodo en la boleta porque dijo que así es conocido popularmente.

Pero la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó su pedido.