En diálogo radial, el presidente Alberto Fernández confesó que, en el marco de la lucha contra el coronavirus, aplica un consejo que le dio Pipo Gorosito, y recordó una anécdota que involucra a Ricardo Caruso Lombardi, quien luego salió al cruce.

“Señor presidente me encanta como va llevando este tema del Coronavirus, lo aplaudo, pero le aclaro que se confunde lo que declara, el equipo que usted dice lo arme yo y me fui en la 6ta fecha; las dos veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso”, sostuvo el entrenador en una serie de tuits.

