Insólito: a Pardo, el héroe de Racing, los hinchas tuvieron que empujarle la camioneta para irse del Cilindro
El defensor, que le dio la clasificación a la Academia con su cabezazo agónico, protagonizó un divertido momento con los hinchas de Racing en el estacionamiento del estadio Juan Domingo Perón
Franco Pardo, en Racing hace solo un mes, fue el héroe de la agónica clasificación de la Academia a cuartos de final de la Copa Libertadores. El autor del tercer gol de cabeza ante Peñarol a los 94 minutos, se emocionó tras el partido al contar que espera un hijo con su pareja.
La historia que publicó su pareja en redes
Al salir del Cilindro y rodeado del cariño inédito de los hinchas, su camioneta tuvo problemas de arranque. Una vez, dos, tres veces probó Franco. Hasta que los hinchas lo empujaron, arrancó y se fue.
Escena de película nacional. Plano largo, música a elección, la camioneta de Pardo se aleja, los hinchas respiran fuerte tras el esfuerzo, se ríen felices, se retiran del estacionamiento. La cámara queda fija, apuntando a las luces de un estadio ya vacío.