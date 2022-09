En la tele, la radio, o una redacción, las peleas en el mundo del periodismo deportivo son históricas. Y estas últimas horas, se sumó un nuevo e inesperado enfrentamiento que se hizo público a partir de las declaraciones de Alejandro Fantino.

El conductor televisivo sorprendió cuando le preguntaron si aceptaría cubrir el Mundial de Qatar junto a los relatores Sebastián Vignolo y Mariano Closs.

Fantino, sin dudarlo, contestó: “Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”, dejando en evidencia la mala relación entre ambos.

Con esta picante pelea en medio de la agenda mediática, Diario Registrado entrega un brillante informe que permite repasar las anecdóticas cruces que protagonizaron periodistas, extecnicos, futbolistas y relatores.