Martín Palermo debutó como director técnico de Fortaleza y devolvió al equipo al triunfo con un 2 a 0 sobre Vitória, en un partido clave para escapar de la zona de descenso en el Brasileirao.

Con este triunfo, el club dirigido por el argentino pudo romper una racha de ocho encuentros sin ganar.

Tras el encuentro, Palermo brindó su primera conferencia de prensa al frente del equipo. Para cerrar, improvisó un saludo en portugués con una frase divertida que generó sonrisas entre periodistas y se hizo viral: "Boa noite, monto brigão!".