Independiente vive un 2025 en el infierno. Este domingo perdió con Lanús 2 a 0 en Avellaneda, marcha último en la tabla de la Zona B con apenas 6 puntos e igualó su peor racha de la historia sin triunfos, 14.

Además, el Rojo fue eliminado de la Copa Sudamericana con escándalo ante U de Chile, también de la Copa Argentina y está mal en la tabla anual para ingresar a competencias internacionales en 2026.

Y en el estadio, el hincha volvió a descargar su bronca contra la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti, cada vez más cuestionada.

El equipo de Gustavo Quinteros, expulsado por insultar al árbitro Fernando Echenique, dispuso de varias chances para convertir e hizo figura al golero granate, Nahuel Lozada. Para colmo, el siempre seguro Rey se equivocó feo en el primer gol de Lanús.

