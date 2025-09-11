Beisbol peligroso
Increíble viral: le salvó la vida a su hijo sin soltar la cerveza
Sucedió en un partido de beisbol de Estados Unidos. Este hombre se hizo viral por atajar un bate que había revoleado un jugador, cubrió a su hijo y otros niños del peligroso objeto volador sin soltar la cerveza que se estaba tomando. Crack.
La imagen recorrió Estados Unidos y luego el mundo. Este aficionado al béisbol se convirtió en viral luego de tomar un bate que había revoleado un jugador.
Lo más comentado del video es que el tipo cubrió a su hijo y otros niños del peligroso objeto volador sin soltar la cerveza que se estaba tomando.
Tranqui.