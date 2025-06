Julián Bricco, uno de los relatores más populares de la TV, estuvo en streaming La Gambeta, que conducen Yayo Guridi, Eber Ludueña y Pichu Straneo.

Allí a Bricco le preguntaron por los mejores relatores y reveló que un día relató “borracho”: "Víctor Hugo es Maradona y Closs es Messi, pero ellos nunca relataron un partido borracho como yo", disparó y dio detalles de la anécdota.

"Buscá el gol de Castillejos de Central a Aldosivi en Mar del Plata, estaba totalmente en pedo, estaba el Fútbol para Todos en América, no me acuerdo qué año fue", dijo Julián.

Fue el 13 de mayo del 2012, por la fecha 33 del torneo del Nacional B, inolvidable por ser el que jugó River. El Canalla era el escolta del Millonario y ganó un partido clave en Mar del Plata.

El gol

Así lo contó Bricco: "El gol de Castillejos yo lo grito antes, porque cuando tira el centro Ferrari, eso me lo acuerdo, grito gooool, y la pelota estaba en el aire todavía. Por eso les recomiendo a los pibes, relaten un partido en pedo", dijo en broma.

¿Cómo terminó todo? "Cacioli me puteó, me senté, me agarra el gran Juan Carlos Morales, me abraza... y me desperté en Torneos. Pero me la aguanté, no sé cómo relaté, pero nadie dijo nada, no se dieron cuenta, solo mis compañeros", cerró Bricco.