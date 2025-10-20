El joven talento del fútbol Lamine Yamal dejó de firmar camisetas en la Ciutat Esportiva, una decisión que marca un nuevo capítulo en su carrera. El atacante nacido en Rocafonda se ha convertido en una de las mayores promesas del deporte internacional, motivo por el cual ha comenzado a recibir propuestas comerciales de distintas marcas.

Entre las más destacadas se encuentra la oferta de una plataforma especializada en la venta de indumentaria y artículos deportivos autografiados por figuras reconocidas. Ante esta oportunidad, Yamal decidió aceptar el acuerdo, siguiendo las indicaciones de su equipo de representantes, quienes le recomendaron dejar de firmar autógrafos de manera informal para concentrar esas acciones dentro de sus compromisos publicitarios oficiales.

Por qué Lamine Yamal no firma más autógrafos

Aunque Lamine Yamal continúa sacándose fotos con los aficionados, ya no firma autógrafos, según explican fuentes del club, dado que el propio FC Barcelona también necesita disponer de firmas de sus jugadores para distintos compromisos institucionales.

El joven futbolista ha asumido esta situación con total naturalidad, y en la entidad culé lo comprendieron de inmediato. De hecho, desde el club confirmaron al medio español Mundo Deportivo que se encuentran en negociaciones para obtener una cantidad limitada de autógrafos del jugador, destinados exclusivamente a cubrir esos compromisos oficiales.

Detrás de esta decisión se encuentra la agencia que gestiona la imagen y los acuerdos publicitarios de Lamine, que está en conversaciones con una empresa interesada en comercializar artículos firmados por el jugador —como botas, camisetas y otros productos de merchandising.

En este contexto, la estrategia busca preservar el valor de su firma, limitando su disponibilidad: cuanto menos circulen, mayor será su exclusividad. Por eso, el canterano recibió la instrucción de no firmar más autógrafos de manera informal, ya que quienes deseen obtener algo rubricado por él deberán hacerlo a través de esta plataforma oficial.

Si bien el acuerdo aún no fue sellado, ambas partes tienen la intención de concretarlo. Este tipo de comercialización de autógrafos es una práctica común en el mercado estadounidense, sobre todo entre las estrellas de la NBA, como LeBron James, cuyo modelo sirve de referencia.

Desde el Barcelona aseguran haber asumido el fenómeno con orgullo y naturalidad, conscientes del impacto global de Lamine y de su reciente renovación contractual, que refleja su compromiso con el club al que llegó con solo 12 años.

Actualmente, Lamine Yamal ya es imagen de reconocidas marcas internacionales como Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami y Nesquik, además de ser embajador de Unicef. Su figura trasciende ampliamente el terreno del fútbol, consolidándose como un referente de proyección mundial.