La Bombonera habló
Increíble: Cavani se perdió otra vez un gol abajo del arco y se fue silbado
El delantero uruguayo se perdió un gol insólito con el partido empatado sin goles. Y cuando fue reemplazado por Giménez -autor del tanto del empate para Boca- fue silbado.
Edinson Cavani volvió a perderse un gol increíble. Sucedió a los 16 mintuos del agónico empate de Boca ante Racing en la Bombonera.
El delantero recibió en el área chica un pase que le quedó atrás y no pudo definir con el arco vacío.
Y se fue silbado…
A los 19 minutos del segundo tiempo, el uruguayo se reemplazado por Milton Giménez, autor del gol de la igualdad.