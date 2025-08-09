Edinson Cavani volvió a perderse un gol increíble. Sucedió a los 16 mintuos del agónico empate de Boca ante Racing en la Bombonera

El delantero recibió en el área chica un pase que le quedó atrás y no pudo definir con el arco vacío. 

Y se fue silbado… 

A los 19 minutos del segundo tiempo, el uruguayo se reemplazado por Milton Giménez, autor del gol de la igualdad. 

X de SportsCenter