Este domingo se corrió la fecha 9 del Top Race en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Allí sucedió un impresionante accidente: el toyota de Luis Gastaldi perdió el control al ingresar a la última curva del circuito, chocó contra el muro de contención y salió despedido de la pista dando varias vueltas en el aire hasta terminar contra la tribuna.

Al mismo tiempo, uno de los neumáticos se desprendió de la carrocería y terminó en medio de la pista de karting, donde había otra competencia.

El otro accidente de la jornada

Minutos antes del accidente de Gastaldi, a Adrián Hazme le sucedió algo parecido, pero chocó contra el muro.

No hubo que lamentar heridos.