Con goles de los uruguayos Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2-0 a Banfield por la fecha 6 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional y consiguió su segunda victoria consecutiva.

La Bestia abrió la cuenta en La Bombonera a los diez minutos del segundo tiempo, tras definir con paciencia un centro del pibe Aguirre, previo pase excelente de Paredes al vacío.

Los jugadores del Taladro protestaron una falta de Merentiel en el comienzo de la jugada. El árbitro Nicolás Lamolina consultó al VAR, y tras la revisión el tanto fue convalidado.

El gol: ¿fue foul? ¿qué foul?

Los jugadores de Banfield reclamaron falta de Merentiel. Por ello, Pedro Troglio fue expulsado.

