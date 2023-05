Los chicos de la Sub 20 de Colombia vencieron 2-1 a Israel en el debut del Grupo C en el Mundial Sub 20, en un partido que se disputó en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Dor Turgeman abrió el marcador a los 12 del segundo tiempo, pero Oscar Cortés a los 29 y Gustavo Puerta sobre la hora, le dieron la remontada y el triunfo a los cafeteros. Tras el gol agónico, un grupo de hinchas colombianos desplegó en la tribuna una bandera de Palestina.

Tras discusiones, cánticos y algunos abucheos, la policía bonaerense ingresó en la platea e intimó al grupo de colombianos a guardar el estandarte; además de alejarlos de los hinchas israelíes.