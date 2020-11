"Cuando me fui de River, siempre me quedó esa cuenta pendiente de jugar y salir campeón. Siempre estuvo en mi cabeza. Lamentablemente, y no hablo acá de la prensa y los hinchas, hablo del país socioculturalmente", dijo Higuaín.

En diálogo con Presión Alta, el Pipa explicó: "Estamos en una situación que no me permite a mí ir a Argentina y vivir fuera del fútbol con la felicidad que creo que puedo vivir... la inflación, el dólar, la inseguridad".

Y concluyó: "Si volvía era por los hinchas pero ahora no hay público, entonces no se dio, quizás me equivoque".

El Pipa, sobre Diego