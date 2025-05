El fallecimiento de José Mujica a los 89 años este martes, conmocionó a la región y al mundo. En Uruguay, los medios recordaron el fraternal diálogo que mantuvo Pepe con Diego Armando Maradona para el programa De zurda, aquel inolvidable ciclo que realizaron el Diez y Víctor Hugo Morales durante el Mundial de Brasil 2014 en la señal Telesur.

La conversación se dio en el marco de la sanción de FIFA a Luis Suárez por morder al italiano Giorgio Chiellini durante el partido entre Uruguay e Italia, que ganó la Celeste 1 a 0.

En el contacto telefónico, Mujica estaba en el Aeropuerto de Carrasco, Montevideo, esperando -como miles de uruguayos- el arribo de Suárez a su país. “Estamos llenos de bronca. Lo que pasa es que somos chiquitos y nuestros derechos de televisión valen poco", dijo Pepe. Y agregó: “¿Qué querés? Sentimos que hay una agresión a los pibes del pobrerío. A este botija no le perdonan que no fue a la universidad, que no se ha formado”.

Y empatizando con Diezo, dijo de Lucho: "Se ha formado en el campito y lleva naturalmente la rebeldía y los dolores de los que vienen de abajo. No entienden nada. No perdonan”.

Allí Maradona respondió: “No perdonan, presidente, porque no les conviene. Están haciendo las cosas muy mal en la FIFA. Lamentablemente dejan a un muchacho como Luisito Suárez, que hizo una recuperación muy fuerte para estar en el Mundial”.

Y remató: "A Uruguay le estaban pasando factura por tirar para afuera a Inglaterra y a Italia”. Mujica exclamó: “¡Cuánta guita perdieron!”. Diego asintió, repitió la frase.

Tras la nota, Diego le confesó a Víctor Hugo: “Mujica me recuerda a mi viejo”.

Inolvidable.