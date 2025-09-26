El día después de la eliminación
Hermosa mañana a la brasileña: el picante posteo de Vitor Roque contra River
El joven delantero de Palmeiras, figura en la clasificación de su equipo a semifinales de la Copa Libertadores, celebró el día después con una picante historia en Instagram con una foto sobre sus cruces con los defensores de River.
Palmeiras eliminó a River en los cuartos de final de la Copa Libertadores y hubo burlas del Verdao en sus redes.
El día después, el que publicó en Instagram fue Vitor Roque. El joven delantero de 20 años compartió una foto de su cruce con Lautaro Rivero, y un texto "Buenos días".
Algo así como un "qué hermosa mañana" a la brasileña. Y le puso música, la cumbia Llegó el sabor.