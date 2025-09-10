Bolivia hizo historia al vencer a Brasil 1 a 0 en El Alto (4100 metros de altura) y clasificar al Repechaje de la Copa del Mundo 2026, competencia que no juega desde Estados Unidos 1994

Este relator de la TV boliviana, Gonzalo Cobo, estalló de emoción por el milagro logrado por su Selección.

El único gol del partido lo convirtió Miguel Terceros, de penal -polémica decisión del árbitro Cristián Garay Reyes y el VAR-.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti sintieron la altura y padecieron más que jugaron el partido.

Resumen del partido

Miguelito, futbolista de América Mineiro de Brasil, terminó como segundo goleador de las Eliminatorias, detrás de Leo Messi, con 7 tantos.

La emoción del pueblo

La gente festejó en las calles.

El Repechaje

Por lograr el séptimo puesto de las Eliminatorias y desplazar a Venezuela en la última fecha (perdió 6 a 3 como local ante Colombia), Bolivia jugará el repechaje hacia el Mundial.

Se disputará en marzo próximo 2, en México - Guadalajara y Monterrey- con un formato diferente.

Competirán seis selecciones, repartidas en dos Grupos de tres donde el país mejor ubicado esperará al ganador del duelo entre los otros dos.

Así habrá dos finales -una por Grupo-, esos ganadores clasificarán al Mundial 2026.

Además de Bolivia, ya está definida la presencia de Nueva Caledonia por Oceanía y restan conocerse las representantes de Africa, Asia y los dos de Concacaf.