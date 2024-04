Boca le ganó a Godoy Cruz 1 a 0 en la Bombonera con un golazo de Cavani, finalizó en el cuarto lugar de la Zona B y su rival en cuartos de Final de la Copa de la Liga será nada más y nada menos que River, líder de la Zona A tras el triunfo del lunes ante Instituto.

Por el triunfo de Defensa y Justicia 1 a 0 sobre Newell's, y el de Estudiantes 2-1 a Lanús en La Fortaleza (Racing goleó a Belgrano en Córdoaba 4-0 pero no le alcanzó), los otros cruces en busca de las semifinales del torneo argentinos serán Estudiantes (2°B) vs. Barracas Central (3°A), Godoy Cruz (1°B) vs. Vélez (4°A); y Argentinos Juniors (2°A) vs. Defensa y Justicia (3°B).

Y en las redes ya se palpita el Superclásico que se jugará posiblemente el domingo por la tarde en Córdoba o Santiago del Estero:

Tenemos Superclásico en Cuartos de Final. pic.twitter.com/A3uDn8TiVx — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) April 17, 2024

Después de 2 jornadas agonicas de fútbol finalmente HAY SUPERCLASICO EN CUARTOS. Chiqui Tapia masterclass pic.twitter.com/p3PpxPc6tn — mai (@12Maibj) April 17, 2024

El chiqui tapia yendo a poner el superclásico a la misma hora que el partido de Barracas para hacer el choreo del añopic.twitter.com/ht8ZmZW3o1 — Licha IFC (@barradelrojo7l) April 17, 2024