Gustavo Alfaro se quebró en conferencia de prensa: ''Paraguay me hizo daño''

La relación de Gustavo Alfaro con Paraguay es fuertísima. Y este miércoles, en la previa del partido ante Ecuador que puede darle a los guaraníes la clasificación al próximo Mundial -tras 16 años- con solo un empate, el entrenador argentino se encargó de ponerle aún más emotividad y mística.

“Había que recuperar el ADN histórico de Paraguay: su garra y templanza para expresar su fútbol. Vinimos porque estábamos convencidos de que podíamos dar vuelta la historia, aun sin prometer resultados", dijo el profesor Gustavo.

Con la voz entrecortada, confesó: "Paraguay me rompió, me volvió muy vulnerable". Enseguida, agregó: “Tengo piel de cocodrilo, no hay flecha que me entre. Hasta que llegué a Paraguay, que me rompió esa estructura”.

Y sobre el duelo ante una selección que dirigió, Alfaro admitió: “No es un partido más contra Ecuador. Puedo asegurar que no habrá un jugador de Paraguay que no se dejará la piel por tratar de darle la alegría de la clasificación al pueblo. Porque si hay un pueblo que se merece una alegría, ese es Paraguay".

Una campaña notable

Alfaro debutó con la Albirroja con un 0-0 en el Centenario en el mejor momento del Uruguay de Marcelo Bielsa, y luego con una victoria 1-0 sobre Brasil en Asunción. El récord hasta hoy es notable: cinco triunfos, cuatro empates y una derrota en 10 partidos.

La conferencia completa

1 hora y 20 duró la conferencia de Alfaro, y tuvo un alto rating en Paraguay.