“Voy a contar algo que no sabe absolutamente nadie: en estos momentos están jugando Riestra y Sarmiento”, escribió el inefable Guido Glait en su cuenta de X el lunes por la tarde.

Y el colega Fabián Godoy lo cruzó fuertístimo: "Es una pena grande este comentario. Primero por la falta de respeto a los equipos involucrados, a sus hinchas y a quienes llevamos adelante la transmisión con todo profesionalismo. Esa mirada sesgada es la que después genera la bronca del público hacia nuestro rubro".

Y Guido le contestó:

“Fabián, vinculaste forzadamente algo que yo jamás pensé; tu periodismo me parece de alto vuelo. Mi crítica era al torneo, a sus equipos y horarios. Incluso creo que tu nivel es muy superior al partido en cuestión. Y si se enojó la gente, lo lamento. Es mi opinión. Un saludo”.

