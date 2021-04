"It's not a sport if success is already guaranteed" | Pep responds to European Super League plans

"No es un deporte si no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa. No es deporte si el éxito está asegurado o si no importa perder", dijo Pep Guardiola en conferencia de prensa.

De este modo el famoso entrenador de Manchester City, uno de los más ganadores de la última década, se mostró contrario a la decisión del club donde trabaja de formar la Superliga Europea.

Dijo que no le gusta que se un torneo cerrado ya que no sería un deporte "si el éxito está asegurado".

En este sentido, Guardiola pidió a los presidentes involucrados que hablen "más claramente sobre hacia dónde se dirige el fútbol".

"He dicho muchas veces que quiero tener éxito en la Premier League, no solo en un grande. No sé si se cambiará el comunicado y se permitirá que asciendan cuatro o cinco equipos más", planteó.

Y agregó: "Es un problema mundial y hay que aclarar por qué están estos equipos y otros no como el Ajax que tiene cuatro Champions League. Tienen que aclararlo".