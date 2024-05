La eliminación de River Plate en la Copa Argentina a manos de Temperley dejó secuelas en Nuñez: la bronca de los hinchas con los jugadores y Martín Demichelis, las críticas e insultos de periodistas partidarios, y memes de Franco Armani por su actuación en la tanda de penales.

El tema fue lo que más midió en los medios. En ESPN invitaron a Néstor Pipo Gorosito, que salió a defender a Micho. “River le gana bien a la gran mayoría…”, dijo el entrenador sobre su colega.

Y cuando le recordaron los partidos contra Talleres y Boca, sorprendió con esta frase: “Yo también pienso lo que decían de Demichelis: un muchacho pintón, crack, habla tres o cuatro idiomas, una familia perfecta... Todo eso hace que le peguen mucho más de lo que es. No se lo analiza sólo por el fútbol, sino como que diferentes cosas se buscan”.

“El equipo de River fue uno de los que yo mejor vi jugar cuando llegó Demichelis. Me animaría a decirte que hasta mejor que en la época del Muñeco (Gallardo). Impresionante. Para mí, que no tengo la verdad, los cagaba a bailes a todos, jugaba a otro ritmo, a otra cosa, todos por adentro. Y era Demichelis también. Entonces muchas veces se le cae al entrenador, pero es de todos”.

Y cuándo le preguntaron cómo debe estar el DT viviendo estos días, Pipo contestó: “Demichelis sufre más que todo el mundo. Uno de jugador, hay momentos que estás preocupado pero te distraes. De entrenador, no dormís, no comés, no hablas. Cuando ganas es un alivio, no disfrutas porque es un alivio ganar. Y cuando perdés te queres morir. Dura hasta el otro partido. Y al otro partido te pasa otra vez lo mismo, no disfrutas. Hablo por mí, nunca podes disfrutar el triunfo, es un ratito y ya arrancas con el entrenamiento de la otra semana”, lo defendió en otro trayecto.