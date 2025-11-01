El Atlético de Madrid recibió al Sevilla FC y se impuso de forma contundente por 3 a 0, gracias a una segunda mitad en la que marcó diferencias.

El argentino Julián Álvarez abrió el marcador con un tanto de penal e inmediatamente celebró con su característico saludo de "Hombre Araña".

En el festejo, Álvarez compartió un saludo con su compañero Koke, en un gesto que resume su identidad y se hizo viral en las redes sociales.

Goles y resumen del partido

Thiago Almada y Antoine Griezmann, los otros tantos.