Un saludo especial
Gol y celebración en modo Spiderman: el divertido festejo de Julián Álvarez con Koke
El Atlético de Madrid derrotó 3-0 al Sevilla FC. El delantero argentino anotó de penal y el festejo incluyó un particular saludo con su compañero de equipo. Thiago Almada hizo otro de los goles.
El Atlético de Madrid recibió al Sevilla FC y se impuso de forma contundente por 3 a 0, gracias a una segunda mitad en la que marcó diferencias.
El argentino Julián Álvarez abrió el marcador con un tanto de penal e inmediatamente celebró con su característico saludo de "Hombre Araña".
En el festejo, Álvarez compartió un saludo con su compañero Koke, en un gesto que resume su identidad y se hizo viral en las redes sociales.
Goles y resumen del partido
Thiago Almada y Antoine Griezmann, los otros tantos.