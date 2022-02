"Hoy le agradecí a Marcelo (Gallardo) todo lo que me enseñó; me sirvió un montón. Era un chico muy cerrado y hoy creo que me voy con unos conocimientos muy amplios del fútbol y de táctica. Él me ayudó en todo sentido para poder crecer", reconoció Federico Girotti ante la prensa al despedirse de River para comenzar su nueva etapa en Talleres de Córdoba.



"Es un paso muy importante para mí, aunque cuesta salir de donde uno se crió. Estoy desde los 10 años acá, es mi casa. Fue muy complicado despedirme de mis compañeros y de toda la gente que estuvo siempre y me ayudó a crecer un montón. Hoy salgo más maduro por ellos", declaró el delantero de 22 años.

Girotti admitió que ni dudó cuando Talleres le hizo la propuesta, que en su elección peso que el conjunto cordobés jugará la próxima edición de la Copa Libertadores y admitió: "Es una decisión que se tomó entre todos, necesitaba jugar. Creo que fue la mejor solución y estoy contento".