No es muy habitual escuchar críticas tan puntuales de jugadores hacia otros colegas del equipo contrario como la de Lautaro Giaccone a Valentini y Barco, los juveniles defensores del Xeneize: “Sabíamos que sus puntos débiles eran el 3 y el 6. Van bien para adelante, pero cuando uno juega de 3 tiene que aprender a defender. Por eso salieron en el entretiempo”.

La calentura por el gol del empate de Figal sobre el final del encuentro -que tuvo diez minutos de descuento agregados por el árbitro- fue una de las razones que esgrimió el mediocampista de Central quien, más calmado, le pidió disculpas al Colo.

“Me equivoqué, estaba caliente y me la agarre con el Colo que es un crack. Tiene18 años y está jugando en Boca. Quiero pedir disculpas por lo que dije. Tuve unos días difíciles, pero no me excuso”, dijo en Paso a Paso.