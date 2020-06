Germán Paoloski estuvo en PH, el programa de Telefe. Entre otras cosas, relató la historia de amor que vive con la actriz Sabrina Garciarena. Ellos comenzaron siendo amigos en un grupo que tenían en común y ''desde el momento cero, a él le gustaba'', según contó.

Hoy, con tres hijos y una larga historia de amor, la pareja vive feliz. Y aunque entre ellos hay mucha confianza, hay un límite que Germán puso. "Ella tiene la clave de mi celular, pero hay algo que le pedí que no haga y fue un tema. Un día le dije: 'Sabri, yo tengo grupos de chat masculinos con amigos, nunca se te ocurra meterte porque suben videos y cosas que no da'", reveló. "Yo le pedí que no se meta porque no es mi intimidad, es la de otros. De repente, en un grupo de amigos alguien comenta algo que le pasó, muy personal, y no tiene por qué leerlo la mujer de otro".

LA HISTORIA DE AMOR