Hugo Orlando Gatti, como panelista de uno de los principales programas deportivos de España, es un acérrimo crítico de Lionel Messi. Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez el 'Loco' fue más cauto y sus dichos se respaldan con lo que se ve en la cancha desde la vuelta del fútbol.

“Messi será un crack, todo lo que vos quieras, pero hoy Benzema es superior a Messi. No está bien, hace rato que no está bien. El que sabe un poco de fútbol se da cuenta de que no está bien”, disparó sin tapujos Gatti en el programa español 'El Chiringuito'.

El capitán del Barcelona es el máximo artillero del torneo español con 22 anotaciones, tres más que el delantero del Real Madrid. Sin embargo, desde el reinicio del mismo, marcó sólo un gol en nueve partidos (y fue de penal).

“Benzema está rindiendo mucho más que Messi. Lo que está haciendo Benzema... Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Madrid, sacando a Cristiano, que hace lo que hace él. Benzema es el Madrid: futbolísticamente, en goles, en presencia, habla, está metido en el partido”, afirmó el ex arquero de River y Boca de 75 años.

“¿Y Messi?”, le preguntó el conductor del programa a Gatti. “No, Messi no está. Pero no de ahora. Messi, así y todo, es Messi. Pero no es el Messi que uno quiere ver. Sigue siendo estando ahí arriba, pero sin esa chispa. Hoy no te da la sensación que te va a ganar un partido”, señaló sobre la 'Pulga'.

A pesar de su opinión, el rosarino lidera también la tabla de máximos asistidores del campeonato con 20 pases de gol, muy por encima de su inmediato perseguidor en el rubro (Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, con 11).

“¿Te da pena?”, lo interrogó el líder del envío Josep Pedrerol. “No, porque es una cosa lógica. Son 33 años. Es una cosa lógica, te agarra un bajón. Lo va a superar, no me cabe ninguna duda. Pero ese Messi que corría en el aire no lo vamos a ver. Es una cosa lógica de los deportistas. Hasta los 30 años, los deportistas van así, a partir de los 30 años empiezan a caer. Los mantiene el talento”, concluyó Gatti su análisis al respecto.