En el programa de TV española 'El Chiringuito' llovieron duras críticas hacia Lionel Messi tras la derrota del Barcelona por 2-0 ante Real Madrid. El que más castigó al rosarino fue Hugo Gatti. El exarquero de River y Boca fue muy duro y contundente con su descargo.

“Ganó bien el Madrid y se acabó. El Barcelona estaba cagado en la cancha y el Madrid no. Messi es el mejor del mundo, pero cuando tiene que aparecer en un partido grande no aparece. Y a mí me duele decir esto porque es argentino y porque lo quiero. Cuando Messi parece un veterano, también decilo. Parece un ex jugador de fútbol últimamente, pero como es Messi, le sobra, porque acá se marca liviano, pero hoy es un ex jugador de fútbol, así concreto”, manfestó el 'Loco', sin pelos en la lengua.

“No tengo nada con Messi. Él, en el jardín de su casa, que es el Camp Nou, y contra ciertos equipos, parece Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano. Pero hace cuatro días jugó con Napoli y no tocó el balón", agregó el panelista de 75 años.