"No me parece justo que se repita una Copa América en Brasil", dijo el Tigre, seleccionador de Perú. Ricardo sorprendió al manifestar este martes su disconformidad por la elección de Brasil como sede de la Copa América.

En la edición de 2019, Perú cayó ante Brasil en la final y en esta edición le tocó compartir el Grupo B, además de Venezuela, Colombia y Ecuador. Para el director técnico, hubiese sido mejor que la Conmebol evaluase otras opciones diferentes.

"Ahora estamos enfocados en las Eliminatorias y no quiero que nada nos desvíe de eso. Lo miro muy superficialmente. Eso no me aparta de las fechas de las Eliminatorias", dijo Gareca en la previa de la doble fecha en la que la selección incaica recibirá a Colombia en el Estadio Nacional de Lima, y visitará al Ecuador de Alfaro en Quito.