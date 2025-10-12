La Selección argentina Sub 20 avanza a paso firme en su sueño mundialista. En un partido intenso, venció 2-0 a México y se metió entre los cuatro mejores del campeonato.

Pero más allá del resultado, el cierre del partido dejó una escena que rápidamente recorrió las redes sociales: el gesto de Diego Placente hacia el cuerpo técnico rival.

En medio de un tumulto generado por los futbolistas, Placente abandonó la zona del banco de suplentes, se acercó a uno de los ayudantes del conjunto azteca y, con el dedo índice sobre la boca, le hizo el gesto de silencio.