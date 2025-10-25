River Plate vivió otra noche amarga en Córdoba tras quedar eliminado en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

La definición por penales se convirtió en un dolor de cabeza para el Millonario, que perdió 4-2 y quedó afuera del torneo.

Entre los protagonistas de la tanda estuvo Giuliano Galoppo, quien erró su remate y se convirtió en el foco de las críticas.

Al retirarse del estadio, Galoppo fue increpado por un hincha que le gritó varias veces: "Esto no es Banfield".