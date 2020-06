El día después de que Claudio Tapia asegurara que el fútbol en Argentina solamente iba a volver cuando en todo el país se esté en la fase 4, Marcelo Gallardo rompió el silencio e hizo un fuerte y duro descargo en Radio La Red.

"Me gustaría saber cuáles son las razones para que una industria con 500 empleados pueda trabajar con protocolos y que el fútbol no pueda hacerlo entrenando de a 4 jugadores en distintos turnos", arrancó el 'Muñeco', muy molesto.

“Yo no tengo deseo de romper una cuarentena. Ni de ir de shopping. Ni de ir a comer un asado con mis amigos. Si tengo deseo de hacer mi trabajo. No entiendo porque tanto silencio en este tiempo. Yo no sé si se va a volver a jugar o no este año, pero si entrenarse. Vivimos de esto. Yo podría estar tranquilo, pero no lo estoy”, agregó sobre cómo vive el día a día.

Su bronca por no poder trabajar ni entrenar

"Los equipos que pueden entrenar deberían poder hacerlo. No se trata de sacar ventaja sino de liberar la mente y el físico de los futbolistas. ¿Qué ventaja van a sacar los que pueden entrenar? Ni siquiera sabemos si se va a jugar este año", reclamó Gallardo.

"Si acá no podemos, que se activen en las provincias donde no tienen inconvenientes, y vamos viendo cómo se comportan, cuáles son las posibilidades. De qué me están hablando con sacar ventaja. Hay jugadores encerrados hace 3 meses", advirtió.

"El fútbol no se tiene que quedar callado. El fútbol argentino va a ir en decadencia. ¿Si me replanteo mi trabajo? Me replanteo un montón de cosas, por eso hoy salgo a hablar".

“No veo mucho deseo que vuelva el fútbol”‬, aseveró el técnico del 'Millonario' y expresó: “Nadie piensa en el día después. En qué momento estará la moneda cada vez más devaluada, que los físicos no se van a recuperar fácilmente... Si nadie se manifiesta, debe haber un pacto entre los dirigentes de AFA para ir en la misma sintonía. Yo estoy hablando por mí y es mi opinión”.

Otras frases

El DT de River también le pegó a periodistas y dirigentes de otros clubes: "Nosotros no jugamos porque no sabíamos qué iba a pasar. Y después se pusieron en fila para pegarnos. Yo no tengo miedo a la represalia, pero otros lo tienen y por eso no contradicen a Tapia".

Por otro lado, fue muy crítico con la AFA por quitar los descensos por los próximos años: "No sé cuánto va a ayudar sacar los descensos. Sí me parece coherente ayudar a las instituciones que salgan más dañadas de esta situación. Estoy muy preocupado por el fútbol argentino más allá de la pandemia".