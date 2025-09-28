Dar la cara
Gallardo les pidió disculpas a los hinchas de River por el mal momento del equipo
El entrenador millonario les habló a los hinchas que silbaron al final del encuentro y reconoció que estaban en deuda.
Con la honestidad brutal que lo caracteriza Marcelo Gallardo reconoció la situación por la que pasa el equipo donde no solo se dan los resultados ni tampoco fluye el juego, y comenzó la conferencia de prensa pidiéndole disculpas a los hinchas de River.
Al mismo tiempo marcó que saca enseñanzas de cada derrota y que va a seguir intentando encontrar un equipo "que represente a los hinchas".
La capacidad de enfrentar este momento, la fortaleza mental para atravesarlo, es la clave para dar vuelta el mal momento.
El resumen del partido
River cayó 2 a 1 ante Riestra en el Monumental, una derrota histórica para el Millonario.