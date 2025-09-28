Con la honestidad brutal que lo caracteriza Marcelo Gallardo reconoció la situación por la que pasa el equipo donde no solo se dan los resultados ni tampoco fluye el juego, y comenzó la conferencia de prensa pidiéndole disculpas a los hinchas de River.

Al mismo tiempo marcó que saca enseñanzas de cada derrota y que va a seguir intentando encontrar un equipo "que represente a los hinchas".

La capacidad de enfrentar este momento, la fortaleza mental para atravesarlo, es la clave para dar vuelta el mal momento.

El resumen del partido

River cayó 2 a 1 ante Riestra en el Monumental, una derrota histórica para el Millonario.