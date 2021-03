Marcelo Gallardo dejó en conferencia de prensa algunas perlas en materia de definiciones. Una de ellas, su respuesta cuando le preguntaron qué pensó cuándo Juan Román Riquelme dijo tras el último partido en la Bombonera que River no juega bien hace mucho.

Además, al Muñeco lo consultaron sobre un eventual nuevo cruce contra Boca en la Copa Argentina, situación que se dará si River pasa a Atlético Tucumán.

Esta fue su respueta: "No puedo hablar de eso porque, ante el 'dicen' dije muchas veces '¿quién lo dice? ¿Quiénes dicen?'. Traiganmelo... Muestrenme... Den la cara los que 'dicen'. No los de afuera. Los de afuera no me importan porque afuera hablan todos. 'Dicen'... ¿Quién dice? Por una cuestión de respeto jamás opinaría sobre ese partido teniendo que afrontar un partido difícil como el del próximo miércoles ante Atlético Tucumán. Ahí termina mi respuesta".