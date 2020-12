Este miércoles, en su atención a la prensa, el entrenador de River fue consultado respecto a la tecnología y le respondió a los que consideran que el VAR favorece a River.

Picante.

"No me molesta que se hable más del VAR que de nuestras virtudes, sé de donde vienen las cosas", dijo Gallardo, entre otras cosas. Y remató: "No es fácil sostenerse con los años, me tiene sin cuidado lo que digan".