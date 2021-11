Gallardo se cruzó con Néstor Pitana durante el empate 1 a 1 ante Estudiantes en La Plata. Y entonces en conferencia de prensa, al Muñeco le preguntaron por el árbitro.

Y no esquivó el bulto: "Yo vivo los partidos así y a veces me enojo con los árbitros, como todos. Contra Pitana no tengo absolutamente nada. A veces me enojo porque a veces ve cosas que solo él ve. Tiene tanto don para manejar los partidos, que lo hace peligroso. Para los dos lados, siempre me pasa lo mismo. No me gusta, pero ¿qué va a ser?".

Y completó: "Hay que replantearnos todos. Me enoja porque cuando le queres hablar no te mira, te ignora. Y te saca de lugar, pero nada más que eso".