Este mediodía en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo no tuvo filtro y ante una pregunta sobre sus dichos de la guardia alta no se guardo nada y contraatacó a sus detractores.

"Con respecto a lo de 'guardia alta' muchos se aprovecharon a criticarme con esa frase. Claramente no interpretaron cuál era mi visión y mi pensamiento sobre eso. Yo siempre fui una persona con guardia alta a todo lo que pasaba. Desde muy chico aprendí a que hay que estar alerta. Yo confío en la gente hasta que me demuestra lo contrario", arrancó el entrenador de River.

Y después remató: "No tengo nada que esconder, soy así. Como me ven. Sí algunos quieren aprovechar lo de la 'guardia alta' como si fuese un dedo acusador. Los que dicen eso no deben estar bastante limpios", sentenció el 'Muñeco' con firmeza.

Por otro lado, tras la denuncia de Sergio Massa sobre el millonario arreglo entre Boca y AySa,Gallardo fue muy contundente en su respuesta: "No me corresponde a mi. Para eso se investiga, hay periodismo de investigación y están las personas correspondientes para investigar un tema que parece haber saltado. No me corresponde a mi opinar sobre el caso porque no soy un especialista".